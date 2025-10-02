Milano 17:35
Liberty Magona: contatti con possibili acquirenti e stipendi in pagamento

(Teleborsa) - Si avvia verso una conclusione positiva la crisi di Liberty Magona, azienda di Piombino che produce acciaio. Si è tenuto oggi un nuovo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), presieduto dal Ministro Adolfo Urso, che ha incontrato in videocollegamento i rappresentanti dell’azienda, dei sindacati ed il Sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

Nel corso del confronto, il Ministro ha sollecitato l’azienda a procedere con urgenza al pagamento degli stipendi arretrati. La proprietà ha assicurato che la liquidazione avverrà entro domani ed ha comunicato che sono in corso contatti con potenziali acquirenti industriali per individuare una nuova proprietà in grado di garantire stabilità e continuità produttiva. A tal fine, l’attuale proprietà ha annunciato la propria disponibilità a valutare soluzioni contrattuali transitorie che consentano un avvicendamento anticipato rispetto al closing definitivo, favorendo così la transizione aziendale.

"Ritengo importanti le risposte che sono giunte formalmente al tavolo dall’azienda: da un lato la conferma del pagamento degli stipendi arretrati già nella giornata di domani, dall’altro l’impegno a individuare una soluzione strutturale e stabile. Un segnale positivo, che auspichiamo possa tradursi in una rapida concretizzazione", ha dichiarato il Ministro Urso al termine dell’incontro.

Un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza è stato convocato dal Mimit per il prossimo 8 ottobre.
