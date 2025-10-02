Milano
13:24
43.240
+0,37%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
13:24
9.449
+0,03%
Francoforte
13:24
24.440
+1,35%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 13.41
Home Page
/
Notizie
/ Londra: in calo BT Group
Londra: in calo BT Group
Migliori e peggiori
,
In breve
02 ottobre 2025 - 13.00
Retrocede il
gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, con un ribasso del 2,35%.
Condividi
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto