MO-Ucraina, Meloni incontra Merz: 23 gennaio bilaterale
(Teleborsa) - A margine del Vertice della Comunità Politica Europea, la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato il cancelliere federale tedesco, Friedrich Merz. "Oltre ai più recenti sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente, – rende noto Palazzo Chigi in una nota – il colloquio ha consentito un confronto approfondito sui temi della competitività europea, ed in particolare del settore automobilistico, in vista della discussione sulle questioni climatiche prevista al Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre prossimi".

I due leader – conclude la nota – hanno inoltre approfondito la preparazione del Vertice bilaterale del prossimo 23 gennaio, soffermandosi sulla comune determinazione a imprimere un ulteriore significativo cambio di passo nella collaborazione politica ed economica tra le due Nazioni.
