Mutares completa acquisto di stabilimento di sistemi frenanti in Italia da Aumovio

(Teleborsa) - Mutares
, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha completato l'acquisizione dello stabilimento di Cairo Montenotte (Savona)
da Aumovio
, già divisione Automotive del gruppo Continental
. Il sito è dedicato alla produzione di freni a tamburo e alle attività di ricerca e sviluppo (R&S).
Nell'ambito dell'accordo, Mutares ha mantenuto tutti i dipendenti e le attività aziendali, rafforzando così il proprio segmento Automotive & Mobility come nuovo investimento di piattaforma sotto il nome di Zendra Systems
.
Lo stabilimento di Cairo Montenotte è un sito di produzione e di R&S specializzato in freni a tamburo idraulici, che realizza prodotti come il freno di stazionamento per freni Simplex (EPB-Si) e il freno a tamburo (Si). L'azienda impiega circa 400 persone e si prevede che genererà un fatturato di circa 100 milioni di euro nel 2025
