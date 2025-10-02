Milano 15:20
43.193 +0,26%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 15:20
9.444 -0,03%
Francoforte 15:20
24.477 +1,51%

Mutares completa acquisto di stabilimento di sistemi frenanti in Italia da Aumovio

Finanza
Mutares completa acquisto di stabilimento di sistemi frenanti in Italia da Aumovio
(Teleborsa) - Mutares, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha completato l'acquisizione dello stabilimento di Cairo Montenotte (Savona) da Aumovio, già divisione Automotive del gruppo Continental. Il sito è dedicato alla produzione di freni a tamburo e alle attività di ricerca e sviluppo (R&S).

Nell'ambito dell'accordo, Mutares ha mantenuto tutti i dipendenti e le attività aziendali, rafforzando così il proprio segmento Automotive & Mobility come nuovo investimento di piattaforma sotto il nome di Zendra Systems.

Lo stabilimento di Cairo Montenotte è un sito di produzione e di R&S specializzato in freni a tamburo idraulici, che realizza prodotti come il freno di stazionamento per freni Simplex (EPB-Si) e il freno a tamburo (Si). L'azienda impiega circa 400 persone e si prevede che genererà un fatturato di circa 100 milioni di euro nel 2025.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
Condividi
```