PALLADIUM dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Composto ribasso per il metallo prezioso, in flessione dello 0,95% sui valori precedenti.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.263,8. Primo supporto a 1.240,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.233,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)