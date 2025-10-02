Prysmian, Gil: la transizione energetica non può avvenire senza la trasmissione

Prysmian

(Teleborsa) - "I danni ai cavi sottomarini, quando provocati con intenti malevoli, sono opera di strumenti low tech - come le ancore. Per superare i rischi dobbiamo sempree garantire l'interro di questi ultimi tramite tool efficienti ed efficaci". Lo ha dettodi, all'evento Italian Energy Summit 2025."L'tra nord e sud, est e ovest ed è quindi in una posizione strategica - ha sostenuto Gil - Prysmian è il leader mondiale dei cavi sottomarini, un'eccellenza italiana che vanta anche un importante centro di ricerca e sviluppo a Palermo, che ha messo sul mercato dei cavi sottomarini con fibra ottica incorporata. La fibra ottica aiuta a capire in tempo reale l'origine del problema. Prysmian è l'unico player ad avere una nave totalmente dedicata ad operazioni di manutenzione e riparazione, che prevede anche persone specializzate, i giuntisti, pronti ad intervenire in tempi brevi".Secondo il manager di Prysmian, "la. Siamo un leader tecnologico, ecco perchè innovazione e ingegneria nei progetti sono necessari per proteggere i nostri asset che sono strategici per l'Italia e l'Europa".