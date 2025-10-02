Upgrade Ansaldo Energia: più potenza, meno emissioni e idrogeno per la centrale di San Severo

(Teleborsa) - Unun miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10.000 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno erano i risultati attesi dall’upgrade realizzato dapresso la centrale a. I primi test operativi hanno già dimostrato prestazioni ancora migliori rispetto a quanto inizialmente previsto.L’intervento ha avuto una, e che ha riguardato turbina a gas, turbina a vapore e generatore, ha garantito inoltre maggiore flessibilità operativa. L’impianto potrà inoltre utilizzare fino al 25% di idrogeno, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia.Attiva dal 2011, con una, laè uno degli impianti a ciclo combinato più moderni del Sud Italia. Produce energia elettrica e allo stesso tempo fornisce servizi fondamentali di stabilizzazione della rete. Grazie al recente upgrade, l’impianto rafforza il proprio ruolo di asset flessibile e altamente efficiente a supporto della sicurezza elettrica nazionale e della transizione energetica."Questo progetto rappresenta un– ha dichiarato–. L’upgrade rafforza il ruolo strategico della centrale di San Severo, già qualificata nel mercato della capacità, contribuendo alla stabilità della rete e all’integrazione delle fonti rinnovabili"."Siamo grati ad Alpiq per la fiducia dimostrata affidandoci questo importante intervento. – ha sottolineato–. Come Original Equipment Manufacturer dei principali componenti, Ansaldo Energia ha messo a disposizione laper rendere l’impianto pronto a far fronte alle sfide della transizione e di un mercato dell’energia in costante evoluzione."