Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido +0,1%.
Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,7984, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7965. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8003.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)