Milano 9:42
43.319 +0,56%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:42
9.461 +0,35%
24.469 +0,19%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido +0,1%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,7984, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7965. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8003.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
