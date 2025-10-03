Milano 9:43
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido -0,01%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9354 e primo supporto individuato a 0,9339. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9369.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
