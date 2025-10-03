Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
La giornata del 2 ottobre chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,03%.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 171,693, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 174,143. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 170,877.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)