Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

La giornata del 2 ottobre chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,03%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 171,693, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 174,143. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 170,877.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
