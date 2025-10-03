Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,27%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.220. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.525. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43.915.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)