Analisi Tecnica: indice DAX del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,28% sui valori precedenti.
Le implicazioni di breve periodo del DAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24.650,3. Possibile una discesa fino al bottom 23.967,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25.333,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)