Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.513,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.342,9. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.684.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
