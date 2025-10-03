Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Balza in avanti l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,90%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 30.982,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 30.235,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 31.728,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)