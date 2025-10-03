Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Appiattita la performance del maggiore indice americano, che porta a casa un trascurabile +0,06%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.739,2, mentre il primo supporto è stimato a 6.667,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.810,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)