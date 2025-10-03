Milano 9:45
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,54%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12.593, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.095,6. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.090,4.


