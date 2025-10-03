Antonelli (Federazione Italiana Tabaccai): “Attacco alla libertà d’impresa, seguire modello italiano”

(Teleborsa) - Dopo la, che con la proposta divuoleinclusi quelli italiani senza combustione, ipotizzando anche di parificare la tassazione dei nuovi prodotti a quella applicata ai prodotti tradizionali, anche l’tenta di sferrare un nuovo duro colpo all’intero settore. Lo fa attraverso lache si terra` aNei documenti preparatori per le prossime discussioni si leggono ipotesi di– incluso l’export – anche dei prodotti innovativi italiani, l’introduzione di schemi e regimi sanzionatori ad hoc a danno della filiera, il divieto di utilizzo del filtro, che corrisponderebbe a un divieto totale per i prodotti attualmente presenti sul mercato, la fissazione di un tetto massimo del prezzo dei prodotti e la contestuale fissazione di quote per gli operatori regolate e prestabilite, il divieto totale dell’attivita` per gli attori di tutta la filiera attraverso la creazione di un sistema di vendita pianificato statalmente, la restrizione alle vendite basata sulla data di nascita, per finire alla drastica riduzione del numero dei rivenditori legali sulla base di criteri di selezione non chiari."Queste ipotesi regolatorie sonosulla definizione dei sistemi di vendita e distribuzione, ma anche della liberta` individuale dei cittadini e della liberta` d’impresa- commenta il- Agli esperti COP vorrei ricordare che l’Italia ha un modello distributivo basato su vendite canalizzate in esercizi muniti di concessione statale la cui allocazione nel territorio nazionale non e` casuale ma risponde a precisi e stringenti criteri, fissati da leggi e regolamenti che l’Unione Europea e la Corte di Giustizia Europea hanno riconosciuto perfettamente rispondenti alle esigenze di tutela della salute pubblica.a favore del contrabbando, con la scomparsa di centinaia di migliaia di posti di lavoro per iniziative demagogiche prive di ogni fondamento tecnico e scientifico. Non siamo disposti a farci rinchiudere nelle riserve indiane in attesa di estinguerci, perche´radicati nel tessuto sociale in cui eroghiamo anche servizi di interesse pubblico, che contribuiscono in modo importante alla riscossione delle imposte indirette ed al presidio di un mercato legale di prodotti peculiari. In ballo qui, ma direi anche la tutela della sovranita` nazionale, che sembra voler essere pian piano smantellata da OMS e Commissione Europea con interventi sempre piu` invasivi"."Percio` – conclude Antonelli -in sede di definizione della posizione europea in vista della Conferenza delle Parti di Ginevra, sostenendo una filiera nazionale virtuosa, che ha intrapreso un cammino di innovazione e sostenibilita`".