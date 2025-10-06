AGEA: oltre 6,6 milioni di euro agli agricoltori per gli aiuti diretti 2024

(Teleborsa) - L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) continua la propria attività di sostegno al settore agricolo
, emanando un nuovo decreto di pagamento per gli aiuti diretti relativi alla campagna 2024.
Il provvedimento riguarda 99.767 aziende, per un importo complessivo di 6.614.452,01 euro
, di cui 6.417.364,02 euro destinati direttamente alle imprese agricole e 197.087,99 euro al fondo Agricat.
Queste risorse, interamente finanziate dall’Unione Europea,
rappresentano una misura di sostegno alla redditività delle aziende agricole, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla produzione di alimenti sicuri, sani e accessibili
per tutti i cittadini europei.