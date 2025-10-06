Milano 17:35
AGEA: oltre 6,6 milioni di euro agli agricoltori per gli aiuti diretti 2024

AGEA: oltre 6,6 milioni di euro agli agricoltori per gli aiuti diretti 2024
(Teleborsa) - L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) continua la propria attività di sostegno al settore agricolo, emanando un nuovo decreto di pagamento per gli aiuti diretti relativi alla campagna 2024.

Il provvedimento riguarda 99.767 aziende, per un importo complessivo di 6.614.452,01 euro, di cui 6.417.364,02 euro destinati direttamente alle imprese agricole e 197.087,99 euro al fondo Agricat.

Queste risorse, interamente finanziate dall’Unione Europea, rappresentano una misura di sostegno alla redditività delle aziende agricole, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla produzione di alimenti sicuri, sani e accessibili per tutti i cittadini europei.
