Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 63,19, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 66,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 62,03.
