Milano 13:03
43.239 -0,04%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:03
9.505 +0,14%
Francoforte 13:03
24.414 +0,14%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 63,19, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 66,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 62,03.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
