Milano 13:04
43.211 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:04
9.501 +0,11%
Francoforte 13:04
24.412 +0,13%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7954. Prima resistenza a 0,7975. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7944.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
