Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7954. Prima resistenza a 0,7975. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7944.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)