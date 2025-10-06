Milano 12:54
43.188 -0,16%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:54
9.491 0,00%
Francoforte 12:54
24.397 +0,08%

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

Contenuto ribasso per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,54%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27.576, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26.417. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28.734,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
