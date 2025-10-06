Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che conclude in progresso dello 0,31%.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.148,4 e primo supporto individuato a 7.947,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.349,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)