Analisi Tecnica: indice DAX del 3/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un controllato -0,18%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.619,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 23.941,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.296,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
