Milano 13:05
43.235 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:05
9.502 +0,12%
Francoforte 13:05
24.418 +0,16%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 3/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per l'Eurostoxx 50, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.700. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.555. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.845.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
