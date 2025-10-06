Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 3/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per l'Eurostoxx 50, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.700. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.555. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.845.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)