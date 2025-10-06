Milano 13:05
43.235 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:05
9.502 +0,12%
Francoforte 13:05
24.418 +0,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,42%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58.767. Rischio di eventuale correzione fino al target 57.112. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 60.422.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```