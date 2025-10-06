Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre
Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,42%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58.767. Rischio di eventuale correzione fino al target 57.112. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 60.422.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)