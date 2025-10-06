Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre
Contenuto ribasso per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in flessione dello 0,28%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22.886, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22.633,1. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23.138,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)