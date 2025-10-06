Milano 13:05
43.235 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:06
9.502 +0,11%
Francoforte 13:05
24.418 +0,16%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

Contenuto ribasso per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in flessione dello 0,28%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22.886, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22.633,1. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23.138,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
