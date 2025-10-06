Milano 13:06
43.234 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:06
9.502 +0,11%
Francoforte 13:06
24.423 +0,18%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/10/2025

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

La giornata del 3 ottobre chiude piatta per il maggiore indice americano, che riporta un +0,01%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.734. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.679,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.788,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
