Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre
La giornata del 3 ottobre chiude piatta per il maggiore indice americano, che riporta un +0,01%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.734. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.679,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.788,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)