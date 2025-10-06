Milano 13:06
43.234 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:06
9.502 +0,11%
Francoforte 13:06
24.423 +0,18%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/10/2025

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 ottobre

Allunga timidamente il passo l'indice svizzero, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,64%.

Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12.674. Rischio di eventuale correzione fino al target 12.173,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13.174,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
