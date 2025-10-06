Milano 13:06
Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un +0,01%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3971, mentre il primo supporto è stimato a 1,3941. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4001.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
