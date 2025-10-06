Milano 17:06
Anima, CdA ha avviato l'iter per la sostituzione del CEO

Finanza
(Teleborsa) - Facendo seguito alle dimissioni di Alessandro Melzi d'Eril quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, Anima ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio all'iter per la sua sostituzione, in conformità alle procedure previste dallo Statuto e tenendo conto delle eventuali indicazioni del socio di controllo Banco BPM nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Il CdA non ha ravvisato la necessità di integrare il sistema dei poteri e delle deleghe gestionali, poiché l'attuale articolazione consente un adeguato presidio della gestione ordinaria della società, si legge in una nota del gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan.

