JPMorgan, Hillery e Wiltz nominati co-CEO per l'area EMEA

(Teleborsa) - JPMorgan Chase, colosso bancario statunitense, ha nominato Conor Hillery e Matthieu Wiltz come co-chief executive officer per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA).

Hillery e Wiltz erano i vice del capo uscente, Filippo Gori. Il banchiere italiano, che era diventato CEO EMEA della banca nel febbraio 2024, ha passato il testimone dopo che il suo ruolo di co-head of global banking lo ha costretto a trasferirsi a New York, scrive Reuters citando una nota interna. "Noi tre abbiamo lavorato a stretto contatto negli ultimi 18 mesi per promuovere un senso di appartenenza alla nostra regione unica", ha detto Gori.


