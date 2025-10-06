Milano 13:12
Piazza Affari: si concentrano le vendite su De' Longhi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la big degli elettrodomestici, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di De' Longhi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del produttore di elettrodomestici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,19 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,51.

