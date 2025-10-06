Piazza Affari: si concentrano le vendite su De' Longhi

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big degli elettrodomestici
, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di De' Longhi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di elettrodomestici
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,19 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)