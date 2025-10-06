Piazza Affari: si concentrano le vendite su De' Longhi

big degli elettrodomestici

De' Longhi

FTSE Italia Mid Cap

produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,19 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)