PLATINUM del 5/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Giornata fiacca per il metallo bianco-argenteo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.
L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.630,8 e primo supporto individuato a 1.577,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.683,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)