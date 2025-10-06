Milano 13:12
43.231 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:12
9.505 +0,14%
Francoforte 13:12
24.428 +0,20%

PLATINUM del 5/10/2025

Finanza
PLATINUM del 5/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Giornata fiacca per il metallo bianco-argenteo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.630,8 e primo supporto individuato a 1.577,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.683,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```