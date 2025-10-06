Milano 17:35
43.146 -0,26%
Nasdaq 18:37
24.987 +0,81%
Dow Jones 18:37
46.637 -0,26%
Londra 17:35
9.479 -0,13%
Francoforte 17:35
24.378 0,00%

Porto Aviation, Borsa vieta gli ordini al meglio dopo seduta sospesa al rialzo

Finanza
Porto Aviation, Borsa vieta gli ordini al meglio dopo seduta sospesa al rialzo
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 7 ottobre 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Porto Aviation Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.

La società, che capitalizza 13,6 milioni di euro, non è oggi riuscita a fare prezzo per tutta la seduta per eccesso di rialzo, mostrando un aumento teorico di quasi il 50%. Già nella seduta di venerdì il titolo aveva fatto un significativo balzo, passando da 4,84 euro del 2 ottobre a 5,70 euro del 3 ottobre (record da inizio anno e su 12 mesi). Il prezzo non è lontano dai 6,60 euro, massimo storico toccato nel gennaio 2024.
Condividi
```