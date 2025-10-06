RedFish, ok CdA a emissione prima tranche bond 10 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di RedFish Listing Partners
, PMI Innovativa, holding di partecipazioni e società di servizi innovativi, ha approvato l’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario denominato “Redfish Listing Partners S.p.A. – 6% Eur 2025-2030”, che prevede un ammontare complessivo massimo in linea capitale, per tutte e due le tranche, pari a Euro 10.000.000
costituito da n. 1.000 obbligazioni nominative del valore nominale unitario di Euro 10.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile.
L’emissione della prima tranche
risulta essere quantificata in Euro 1.370.000, suddivisa in n. 137 Titoli aventi come data di emissione e godimento il 30 settembre 2025 sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2030.
A partire quindi da tale data ed ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, le obbligazioni relative alla prima tranche inizieranno a maturare un interesse lordo annuo pari al 6%
, con liquidazione mensile degli interessi.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)