RedFish, ok CdA a emissione prima tranche bond 10 milioni

RedFish Listing Partners

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, PMI Innovativa, holding di partecipazioni e società di servizi innovativi, ha approvato l’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario denominato “Redfish Listing Partners S.p.A. – 6% Eur 2025-2030”, che prevede uncostituito da n. 1.000 obbligazioni nominative del valore nominale unitario di Euro 10.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile.L’emissione dellarisulta essere quantificata in Euro 1.370.000, suddivisa in n. 137 Titoli aventi come data di emissione e godimento il 30 settembre 2025 sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2030.A partire quindi da tale data ed ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, le obbligazioni relative alla prima tranche inizieranno a maturare un, con liquidazione mensile degli interessi.