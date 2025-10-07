Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/10/2025

Milano 14:44
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Effervescente il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,77%.

La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 66,27. Supporto visto a quota 64,49. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 68,05.


