Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un -0,13%.
Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7945 con area di resistenza individuata a quota 0,7969. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7937.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)