Milano 14:44
43.270 +0,29%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:44
9.502 +0,24%
Francoforte 14:44
24.410 +0,13%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un -0,13%.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7945 con area di resistenza individuata a quota 0,7969. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7937.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```