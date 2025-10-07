Milano 14:45
43.250 +0,24%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:45
9.499 +0,21%
Francoforte 14:45
24.398 +0,08%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Giornata fiacca per il derivato italiano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,26%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.165, mentre il primo supporto è stimato a 42.585. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.745.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```