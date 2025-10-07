Milano 14:46
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un controllato +0,15%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9.539,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 9.399. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9.680,7.


