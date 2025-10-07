Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Riunione sostanzialmente debole quella del 6 ottobre per il principale indice della Borsa di Milano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 43.146.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.361, mentre il supporto più immediato si intravede a 42.828. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43.894.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)