Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Riunione sostanzialmente debole quella del 6 ottobre per il principale indice della Borsa di Milano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 43.146.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.361, mentre il supporto più immediato si intravede a 42.828. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43.894.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
