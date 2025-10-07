Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Giornata fiacca per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15.602,9, mentre il primo supporto è stimato a 15.492,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15.713.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)