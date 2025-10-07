Milano 14:46
43.251 +0,24%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:46
9.498 +0,20%
Francoforte 14:46
24.400 +0,09%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Giornata fiacca per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15.602,9, mentre il primo supporto è stimato a 15.492,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15.713.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```