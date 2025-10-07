Milano 14:46
43.251 +0,24%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:46
9.498 +0,20%
Francoforte 14:46
24.400 +0,09%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 31.120,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30.451,5. L'equilibrata forza rialzista dell'indice MDAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 31.789,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
