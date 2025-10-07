Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,71%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23.035,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 22.753,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 23.317,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)