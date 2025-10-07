Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Contenuto ribasso per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49.334. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.518. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 53.150.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)