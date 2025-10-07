Armani, per sicurezza energetica più rinnovabili meno gas

(Teleborsa) - "Nell’attuale quadro geopolitico è fondamentale
agire sui temi della sicurezza degli approvvigionamenti,
dello sviluppo delle fonti rinnovabili, del miglioramento della competitività industriale e dell’equità sociale della transizione. La risposta più immediata e vantaggiosa per l’Italia, oggi, è aumentare la quantità di rinnovabili nel nostro mix di generazione, riducendo la necessità di importare gas
. La transizione energetica non è più soltanto un tema ambientale. Puntare sulle rinnovabili, la tecnologia più economica, significa allo stesso tempo fare un passo verso gli obiettivi di decarbonizzazione,
ridurre il prezzo dell’energia e aumentare l’indipendenza e di conseguenza la sicurezza energetica del Paese”
, lo ha detto il Presidente di Elettricità Futura Gianni Vittorio Armani
sottolineando che "Elettricità Futura rappresenta il principale settore per investimenti in Italia – 85 miliardi di euro nel periodo 2023-2027,
circa il triplo della media degli altri settori – e sostiene 675mila posti di lavoro". "Abbiamo lanciato una campagna
per sottolineare la necessità di spingere sulla semplificazione dell’iter autorizzativo per nuovi impianti rinnovabili e sulla contrattualizzazione a medio-lungo termine delle forniture di energia rinnovabile, che consentono di trasferire i benefici delle rinnovabili sulle bollette di famiglie e imprese
"
"Stiamo inoltre lavorando, all’interno di Confindustria, alla definizione di un set di proposte congiunte sul contenimento dei costi dell’energia valorizzando la produzione rinnovabile a beneficio del settore industriale”.
A margine dell'assemblea, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha parlato delle centrali a carbone: "Cessiamo la produzione delle centrali a carbone ma non smantelliamo per ragioni di sicurezza nazionale".
Sulle aree idonee "c'è un'interlocuzione aperta.
E' un provvedimento che va scritto a più mani, e si tratta di definire con chiarezza la situazione ma non vedo enormi difficoltà", ha detto il Ministro.