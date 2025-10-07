Banca Ifis, consiglieri Regazzi e Meruzzi lasciano CdA per entrare in quello di illimity

(Teleborsa) - Banca Ifis
ha comunicato che, per poter essere nominati nel CdA di illimity Bank a seguito del successo dell'OPAS, gli amministratori indipendenti Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi hanno rassegnato le dimissioni
dalla carica di: per quanto riguarda Monica Regazzi, componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza; per quanto riguarda Giovanni Meruzzi, componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Remunerazioni e dell'Organismo di Vigilanza.
La nomina di Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi nel Consiglio di Amministrazione di illimity è stata promossa da Banca Ifis al fine di assicurare un presidio della Capogruppo
nella fase di integrazione della società, garantendo la presenza di amministratori in possesso di adeguate competenze ed esperienze.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis provvederà alla sostituzione dei consiglieri dimissionari mediante cooptazione
alla prima riunione utile.