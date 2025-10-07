Cassa Centrale Banca e FederUnacoma sostengono le imprese della meccanizzazione agricola

(Teleborsa) -(Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura), associazione aderente a Confindustria che rappresenta i costruttori italiani di macchine agricole, hanno siglato, settore strategico per l’economia nazionale.L’accordo prevede l’accesso a unamessi a disposizione dalle Banche del Gruppo Cassa Centrale, con l’obiettivo di supportare le imprese produttrici di macchine agricole, da giardinaggio e per la cura del verde – associate a FederUnacoma – nei processi di crescita, innovazione, export e internazionalizzazione.La convenzione conferma la volontà di promuovere lo sviluppo di un settore che contribuisce in modo significativo alla competitività del Made in Italy, mettendo a disposizione strumenti concreti per affrontare le sfide legate alla transizione tecnologica, alla sostenibilità e ai mercati internazionali. In questo contesto, le Banche del Gruppo Cassa Centrale rinnovano il proprio ruolo attivo nella valorizzazione delle filiere produttive italiane, rafforzando il legame tra sistema bancario cooperativo e associazioni di categoria.La collaborazione si rafforzerà ulteriormente in occasione di, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l’agricoltura del Mediterraneo che si terrà a Bari dal 9 al 12 ottobre, dove il Gruppo Cassa Centrale e FederUnacoma saranno presenti insieme per presentare le opportunità offerte alle imprese del comparto.