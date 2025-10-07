Mare Engineering Group lancia OPA totalitaria su Eles

(Teleborsa) - Mare Engineering Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha annunciato il lancio di una offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, al prezzo di 2,25 euro per azione
, interamente in contanti. Parallelamente, il gruppo promuove anche un’offerta su tutti i warrant
"Eles 2019-2026
" a 0,025 euro ciascuno.
L’operazione riguarda fino a 15,53 milioni di azioni
, al netto delle 5,18 milioni già detenute da Mare Group, e ha l’obiettivo di acquisire il pieno controllo
di Eles, superando la fase di stallo nella governance e avviando una nuova fase di rilancio industriale.
Secondo quanto comunicato, la società finanzierà l’operazione con un prestito
fino a 40 milioni di euro
sottoscritto con un primario istituto finanziario. Il prezzo offerto incorpora un premio
dell’1,2% rispetto alla chiusura del 3 ottobre e del 40,6% rispetto ai valori di giugno, prima dell’annuncio dell’offerta parziale.
L’offerta, qualificata come reverse take-over
ai sensi del regolamento Euronext Growth Milan, è subordinata all’autorizzazione Golden Power e all’approvazione dell’assemblea di Mare Group.