Mare Engineering Group lancia OPA totalitaria su Eles

Mare Engineering Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha annunciato il lancio di unasulle azioni ordinarie e a voto plurimo di, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, al prezzo di, interamente in contanti. Parallelamente, il gruppo promuove anche un’offerta su tutti i" a 0,025 euro ciascuno.L’operazione riguarda fino a, al netto delle 5,18 milioni già detenute da Mare Group, e ha l’obiettivo di acquisire ildi Eles, superando la fase di stallo nella governance e avviando una nuova fase di rilancio industriale.Secondo quanto comunicato, la società finanzierà l’operazione con unfino asottoscritto con un primario istituto finanziario. Il prezzo offerto incorpora undell’1,2% rispetto alla chiusura del 3 ottobre e del 40,6% rispetto ai valori di giugno, prima dell’annuncio dell’offerta parziale.L’offerta, qualificata comeai sensi del regolamento Euronext Growth Milan, è subordinata all’autorizzazione Golden Power e all’approvazione dell’assemblea di Mare Group.