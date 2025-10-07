Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

PALLADIUM del 6/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Grande giornata per il metallo prezioso, che mette a segno un rialzo del 4,50%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.349,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.270,7. L'equilibrata forza rialzista del palladio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.427,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
