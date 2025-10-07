Qualcomm acquisisce la società italiana open-source Arduino

Qualcomm Technologies

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei chip, ha siglato un, azienda italiana attiva nel settore hardware e software open source. Le società non hanno rivelato il prezzo dell'accordo.Combinando l'elaborazione, la grafica e l'intelligenza artificiale all'avanguardia di Qualcomm Technologies con la semplicità, l'accessibilità e la community di Arduino, l'azienda è pronta a. Arduino manterrà il suo approccio aperto e lo spirito di community, offrendo al contempo una piattaforma full-stack per lo sviluppo moderno, con Arduino UNO Q come primo passo."Con le, stiamo accelerando la nostra visione di democratizzare l'accesso ai nostri prodotti di intelligenza artificiale e computing all'avanguardia per la comunità di sviluppatori globale - ha affermato Nakul Duggal, Group General Manager, Automotive, Industrial and Embedded IoT, Qualcomm Technologies."Unire le forze con Qualcomm ci consente di potenziare il nostro impegno per l'accessibilità e l'innovazione - ha dichiarato- Il lancio di UNO Q è solo l'inizio: siamo entusiasti di offrire alla nostra comunità globale strumenti potenti che rendono lo sviluppo dell'intelligenza artificiale intuitivo, scalabile e aperto a tutti"."La nostra passione per la semplicità, la convenienza e la comunità ha dato vita a un movimento che ha cambiato la tecnologia - ha affermato- Unendoci a Qualcomm, offriremo strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia alla nostra comunità, rimanendo fedeli a ciò che è sempre stato più importante per noi".