Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

Qualcomm acquisisce la società italiana open-source Arduino

Finanza
Qualcomm acquisisce la società italiana open-source Arduino
(Teleborsa) - Qualcomm Technologies, colosso statunitense dei chip, ha siglato un accordo per l'acquisizione di Arduino, azienda italiana attiva nel settore hardware e software open source. Le società non hanno rivelato il prezzo dell'accordo.

Combinando l'elaborazione, la grafica e l'intelligenza artificiale all'avanguardia di Qualcomm Technologies con la semplicità, l'accessibilità e la community di Arduino, l'azienda è pronta a potenziare la produttività degli sviluppatori in tutti i settori. Arduino manterrà il suo approccio aperto e lo spirito di community, offrendo al contempo una piattaforma full-stack per lo sviluppo moderno, con Arduino UNO Q come primo passo.

"Con le acquisizioni di Foundries.io, Edge Impulse e ora Arduino, stiamo accelerando la nostra visione di democratizzare l'accesso ai nostri prodotti di intelligenza artificiale e computing all'avanguardia per la comunità di sviluppatori globale - ha affermato Nakul Duggal, Group General Manager, Automotive, Industrial and Embedded IoT, Qualcomm Technologies.

"Unire le forze con Qualcomm ci consente di potenziare il nostro impegno per l'accessibilità e l'innovazione - ha dichiarato Fabio Violante, CEO di Arduino - Il lancio di UNO Q è solo l'inizio: siamo entusiasti di offrire alla nostra comunità globale strumenti potenti che rendono lo sviluppo dell'intelligenza artificiale intuitivo, scalabile e aperto a tutti".

"La nostra passione per la semplicità, la convenienza e la comunità ha dato vita a un movimento che ha cambiato la tecnologia - ha affermato Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino - Unendoci a Qualcomm, offriremo strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia alla nostra comunità, rimanendo fedeli a ciò che è sempre stato più importante per noi".
Condividi
```